Turkije roept ambassadrice terug die als Helena van Troje op receptie verscheen

De Turkse ambassadrice in Oeganda is zaterdag teruggeroepen naar Ankara. Turkije neemt die maatregel omdat er foto’s waren verschenen waarop te zien was dat ambassadrice Sedef Yavuzalp zich op een receptie voor de Turkse nationale feestdag verkleed had als Helena van Troje, een figuur uit de Griekse mythologie. De verkleedpartij heeft tot verontwaardigde reacties geleid bij Turkse nationalisten.

Yavuzalp was op 29 oktober de gastvrouw op een receptie die in de ambassade in Kampala werd aangeboden naar aanleiding van de Turkse nationale feestdag. Ze droeg er een jurk die aan de mythische Griekse figuur Helena doet denken. Een Turkse ambassademedewerker droeg er een toga en had een olijfkrans op zijn hoofd. Ook de Oegandese parlemenstsvoorzitster Rebecca Kadaga was op de receptie aanwezig. Zij plaatste op het officiële Twitter-account van het parlement verschillende foto’s van het evenement.

De Turkse nationalistische krant Sozcu pakte zaterdag op zijn voorpagina uit met de beelden. “Groot schandaal op de Dag van de Republiek”, zo werd erbij geschreven. “De ambassadrice is gekleed als Helena en haar assistent als (de Griekse oppergod) Zeus.”

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het onmiddellijk na de publicatie van de foto’s een onderzoek heeft opgestart. Intussen wordt de ambassadrice ook teruggeroepen.

Verschillende media schrijven dat Yavuzalp zich had laten inspireren door het feit dat het Turkse ministerie van Cultuur en Toerisme 2018 had uitgeroepen als “het jaar van Troje”. Het is namelijk twintig jaar geleden dat de overblijfselen van de legendarische stad, vlak bij de stad Canakkale in het noordwesten van Turkije, door Unesco erkend werden als werelderfgoed. Maar heel wat Turkse nationalisten verzetten zich tegen elke vermelding van een vroegere aanwezigheid van Griekse beschaving op Turks grondgebied.