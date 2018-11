Onderzoekers vinden “geen geloofwaardig bewijs” van aanklachten tegen Brett Kavanaugh

Brett Kavanaugh kan weer iets geruster slapen. Onderzoek heeft aangetoond dat er geen geloofwaardig bewijs is van seksueel misbruik door de rechter aan het Amerikaanse Hooggerechtshof. Dat melden Amerikaanse media.

Het was Chuck Grassley, senator uit Iowa en voorzitter van het juridisch comité van de Amerikaanse Senaat, die de resultaten van het onderzoek naar buiten bracht. “Er is een ernstig en diepgaand onderzoek gevoerd dat geen steen onomgedraaid heeft gelaten in de zoektocht naar de waarheid”, aldus Grassley bij Bloomberg. “Daaruit is gebleken dat er geen geloofwaardig bewijs was om de aanklachten tegen de genomineerde te ondersteunen.”

De onderzoekers spraken met 45 individuen en namen 25 geschreven verhoren af, blijkt uit het 414 pagina’s tellend onderzoek.

Brett Kavanaugh werd een maand geleden met een nipte meerderheid tot rechter aan het Hooggerechtshof gestemd. In de woelige aanloop werd de door Donald Trump genomineerde rechter door vrouwen beschuldigd van aanrandingen die enkele decennia geleden plaatsvonden. Kavanaugh heeft die beweringen, onder meer van professor Christine Blasey Ford, altijd ontkend.