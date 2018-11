Jongen (15) wurgt moeder na ruzie over slecht rapport en wil politie misleiden met "Oscarwaardige" acteerprestatie

Een 15-jarige jongen heeft bekend dat hij zijn moeder gedood heeft nadat de twee ruzie hadden gekregen over een slecht cijfer op zijn rapport. Gregory Ramos uit het Amerikaanse Debary wurgde zijn moeder, waarna hij een acteerprestatie om u tegen te zeggen leverde. “Oscarwaardig”, noemde hij het zelf. Maar de jongen liep toch tegen de lamp.

Gregory Logan Ramos (15) uit Debary, in de Amerikaanse staat Florida, had donderdagavond ruzie gekregen met zijn 46-jarige moeder Gail Cleavenger. De jongen was thuisgekomen met een D - vergelijkbaar met een 6 op 10 bij ons - en dat was niet naar haar zin, zo hoorde hij wanneer ze ‘s avonds belde met de vader van de jongen, die op dat moment op zakenreis in Seattle was.

Rond middernacht kwam Ramos zijn kamer uit, zo zei sheriff Mike Chitwood tijdens een persconferentie. Hij ging de kamer van zijn moeder binnen en wurgde haar. Hij legde haar lichaam op een kruiwagen. Aan de deur schrok hij toen ze nog bleek te leven, waarop hij haar nog eens wurgde. “Met zijn blote handen. Hou er rekening mee dat dit 30 minuten geduurd kan hebben”, aldus Chitwood.

De tiener belde vervolgens twee vrienden, Dylan Ceglarek en Brian Porras (allebei 17), en vroeg hen naar zijn huis te komen. Samen gooiden ze het huis overhoop zodat het op een inbraak zou lijken. Vervolgens begroeven ze het lichaam van zijn moeder op een terrein aan de kerk.

Naar school

Vrijdag ging Ramos gewoon naar school, en bij thuiskomst belde hij de politie. Er was iets vreselijks gebeurd bij hem thuis, zei hij. “Een Oscarwaardig telefoongesprek, zo vond hij achteraf zelf”, zei Chitwood, die hem een van de grootste sociopaten noemt die hij ooit ontmoet heeft.

Na meerdere verhoren gaf Ramos zaterdagochtend toe dat hij het was die de moord gepleegd had. Meer zelfs: hij gaf aan er fier op te zijn.

Gregory Ramos, 15, is being charged with the murder of his mother, Gail Cleavenger. He confessed to strangling her, burying her under a fire pit at a DeBary church & enlisting 2 friends to stage a burglary scene at his home before reporting her missing. https://t.co/PjVMyuTKNV pic.twitter.com/jPiq6ZU40q — Volusia Co. Sheriff (@VolusiaSheriff) 3 november 2018