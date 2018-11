Schutter yogastudio omschreef zichzelf als vrouwenhater: “Promiscue vrouwen moeten gekruisigd worden”

De man die twee vrouwen in een yogastudio in Florida heeft doodgeschoten, was eerder beschuldigd van het lastigvallen van vrouwen. Hij zou ook misogyne video’s hebben gemaakt.

Vrijdagavond opende de 40-jarige Scott Beierle het vuur in een yogastudio. Twee vrouwen kwamen om. Het gaat om een 21-jarige studente en een faculteitslid van de Florida State University. Vijf andere mensen raakten gewond voor de schutter zichzelf doodschoot.

“Verschillende mensen hebben teruggevochten en geprobeerd om andere mensen te redden”, zegt de politie.

Scott Beierle Foto: REUTERS

Waarom Beierle de studio binnenviel, is nog niet duidelijk. Speurders zoeken naar een link tussen de slachtoffers en de schutters. Uit politieverslagen blijkt dat de man ooit van de universiteitscampus was verbannen en twee keer gearresteerd is voor het betasten van jonge vrouwen.

De voormalige leerkracht en militaire veteraan zou in 2014 ook YouTube-video's gepost hebben waarin hij racistische en misogyne standpunten uit. Hij noemt vrouwen “hoeren” als ze met zwarte mannen uitgaan, zwarte vrouwen vindt hij “walgelijk” en hij omschrijft zichzelf als een vrouwenhater. De man zegt ook dat promiscue vrouwen “gekruisigd” moeten worden.

In een fragment vergelijkt hij zichzelf met Elliot Rodger, de “incel” die zes mensen vermoordde nabij de universiteit van Californië. Een incel is een “involuntary celibate”, een onvrijwillige celibatair. Anders gezegd: een man die niet de seks kan krijgen waarvan hij vindt dat hij er recht op heeft.