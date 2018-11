Italianen krijgen te weinig kinderen, dus gaat overheid ouders belonen met landbouwgrond

In geen enkel Europees land worden zo weinig kinderen geboren als in Italië. De overheid wil daar verandering in brengen en zal ouders voortaan belonen met een stuk landbouwgrond als ze voor of in 2021 een derde kind krijgen.

In 2017 werden 464.000 kinderen geboren in Italië, het laagste geboortecijfer in de geschiedenis van Europa. Daarmee hinkt het land achterop tegenover alle andere landen, en de populistische regering in het land heeft nu beslist om daar iets aan te doen. “Italianen krijgen te weinig kinderen, daar moeten we iets aan doen”, zegt minister van Landbouw Gian Marco Centinaio.

Ouders die tussen 2019 en 2021 bevallen van een derde kind, zullen als geschenk een landbouwgrond krijgen die ze twintig jaar lang mogen houden. “Zeker gezinnen in rurale gebieden zullen daar veel geniet van hebben”, aldus Centinaio.

Alleen getrouwde koppels zullen aanspraak maken op de beloning. Dat kan voor problemen zorgen, staat te lezen in Corriere della Sera, want koppels die wettelijk samenwonend zijn zullen er ook van willen genieten. De overheid bekijkt nog wanneer en hoe het de maatregel zal invoeren.