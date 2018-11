Stad verbiedt personeel om nog te roken tijdens de uren, zelfs buiten

Wie ambtenaar is in de Schotse stad Dundee, mag niet langer roken tijdens de werkuren. Zelfs wanneer ze buiten zijn of geen kleren dragen waaraan te zien is dat ze voor de stad werken, geldt het verbod. Overtreders riskeren een boete.

Roken is nergens in het Verenigd Koninkrijk zo populair als in het Schotse Dundee. Dat vertaalt zich ook in de sterftecijfers van de stad: de levensverwachting van mannen ligt nergens lager. Dat is al jarenlang een doorn in het oog van het stadsbestuur.

Net om die reden wordt een ingrijpend rookverbod ingevoerd. Al het stadspersoneel krijgt uitdrukkelijk het verbod om nog een sigaret op te steken tijdens de werkuren. Ook e-sigaretten zijn niet langer toegelaten. Ook wie buiten werkt of tijdens de werkuren geen kleding draagt waaraan te zien is dat hij of zij voor de stad werkt, moet wachten met sigaretten tot onbetaalde werkpauzes of tot hij of zij ’s avonds naar huis gaat.

“We willen dat er weinig volwassen rolmodellen zijn die met een sigaret te zien zijn”, aldus het stadsbestuur in The Sun. “En daarnaast promoten we berichten rond gezond leven en proberen we de gezondheid van onze werknemers te beschermen.”

Er is heel wat kritiek op de ingrijpende maatregel, voornamelijk vanuit de tabaksector.