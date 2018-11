Courtois over Martinez als trainer bij Real Madrid: “Ik denk dat hij bij België heel gelukkig is”

Real Madrid kon zaterdag eindelijk nog eens een zege behalen in La Liga. Al was het nipt: De Koninklijke ging pas in de laatste 7 minuten over Real Valladolid heen. Thibaut Courtois verrichtte een paar belangrijke saves en hield de nul. Na de wedstrijd stond onze nationale doelman het Spaanse AS te woord over een resem onderwerpen. “Het plezier tijdens onze trainingen is weer een beetje terug”, klonk het enigszins optimistisch.

Courtois mocht gisteren opnieuw starten bij Real Madrid in de eerste wedstrijd onder interimtrainer Santiago Solari. De Belgische nummer één heeft met Keylor Navas immers een stevige concurrent in de eigen rangen: de Costa Ricaan speelde tot nu toe telkens in de Champions League en stond vroeg in het seizoen ook al enkele wedstrijden onder de lat in La Liga. “Die rotatie deert me niet”, vertelde Courtois zaterdag aan AS. “Bij Chelsea had ik soms ook een beurtrol met Petr Cech. Als Navas speelt, steun ik hem.”

Santiago Solari. Foto: Photo News

Na het ontslag van Julen Lopetegui heeft Real Madrid Santiago Solari tijdelijk aangesteld als interimtrainer. Volgens bepaalde geruchten zou Roberto Martinez, bondscoach van de Rode Duivels, echter één van de mogelijke kandidaten zijn om bij De Koninklijke coach te worden. “Of hij de perfecte kandidaat is om Real Madrid weer te laten heropleven? Het is niet aan mij om daarover een uitspraak te doen”, vertelde Courtois. “Maar hij is een erg goede trainer voor België, en ik denk ook dat hij daar gelukkig is. Wij trainen ook goed met Santiago Solari en zijn blij met hem.”

“Dat de fans ons uitfloten, is logisch”

Er wacht Solari - en zijn latere opvolger - een helse taak om nog wat te redden in La Liga dit seizoen. Ondanks de zege tegen Real Valladolid zaterdag (2-0) staat Real Madrid slechts zesde in La Liga, op zeven punten van leider en aartsrivaal Barcelona. En dat kan zondagavond zelfs een achtste plek zijn, als Levante UD en Getafe allebei winnen. “Ik denk niet dat er na het ontslag van Lopetegui veel is veranderd, behalve dat ons plezier tijdens de trainingen een beetje terug is. Wanneer je aan een slechte reeks bezig bent, is het niet makkelijk”, zei Courtois. “Alle spelers moeten nog steeds hetzelfde doen. Het heeft veel te maken met vertrouwen. Wij spelen ook vaak tegen teams die verdedigend sterk zijn, er zijn geen makkelijke wedstrijden. Tegen Real Valladolid moesten we winnen om zo met een schone lei te kunnen herbeginnen. Dat de fans ons uitfloten, is logisch. De plek waarop we staan in de stand, past niet bij Real Madrid.”

Vinícius Júnior. Foto: Photo News

Het was gisteren het jonge Braziliaanse talent Vinícius Júnior die voor de kentering zorgde bij De Koninklijke. De 18-jarige spits stond amper tien minuten op het veld toen hij de 1-0 scoorde - weliswaar met een gelukje. ““Het is een enthousiaste jongen die hard werkt”, vertelde onze nationale nummer één over zijn jonge teamgenoot. “Talent heeft hij hoe dan ook. Hopelijk besteedt hij niet te veel aandacht aan de pers. Net als iedereen moet hij zichzelf uitdagen en goed luisteren naar de trainers. Maar dribbelen, snelheid, een verdediger passeren: hij kan het allemaal. Hij kan ons nog veel plezier bezorgen, maar hij moet wel de voetjes op de grond houden.”