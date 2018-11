Nieuw fenomeen ‘Loverboy 3.0’ duikt ook bij ons op: “Meisjes worden tot prostitutie gechanteerd en hebben tot 20 klanten per dag”

De Nederlandse hulporganisatie Terre des Hommes waarschuwt voor een nieuw fenomeen. Loverboys dwingen meisjes de prostitutie in door hen af te persen met naaktfoto’s op het internet. Ze worden verplicht om in ons land te komen werken in een bordeel, omdat de overheid hier minder streng is. Er vond al overleg plaats met het openbaar ministerie en de stad Antwerpen.

Volgens Terre des Hommes, dat in Nederland een meldpunt voor tienerprostitutie heeft opgericht, worden steeds meer tieners door “loverboys” in de prostitutie gedwongen. Tienerpooiers gaan volgens de ngo ook vaker online te werk, door seksfoto’s van tienermeisjes te verkrijgen en hen daar vervolgens mee te chanteren.

“De loverboy spreekt het slachtoffer aan via Facebook”, zegt Ron Ampersen van de Nederlandse politiezone Zeeland bij NOS. “En diezelfde dag heeft ze nog seks met een klant. Zo snel kan het gaan. Daders die zo te werk gaan, worden ‘loverboys 3.0’ genoemd. Hun doelwit: kwetsbare meisje, vaak met een licht verstandelijke beperking of een psychische stoornis, die ze op het internet aanbieden.

Volgens Gideon Van Aartsen van Terre des Hommes zijn er gevallen bekend van meisjes die seks hebben met twintig klanten per dag. “En ze worden dus twintig keer per dag verkracht”, zegt hij bij NOS. De pooier krijgt 50 euro per klant en verdient ongeveer 1.000 per dag. Het meisje krijgt geen geld.

Overleg

Omdat de slachtoffers van Nederlandse tienerpooiers tot over de landsgrenzen heen worden ingezet - vaak in België omdat de politie hier minder streng controleert - heeft Terre des Hommes donderdag overleg gepleegd met de stad Antwerpen en het Antwerpse parket met het oog op informatieuitwisseling. Exacte cijfers geeft de stad niet vrij, maar het aantal dossiers zou de voorbije jaren sterk gestegen zijn. Prostitutieambtenaar Lieve Huijskens stelt dat een samenwerking met organisaties als Terre des Hommes vruchten kan afwerpen.

“Als een slachtoffer niet meteen een verklaring wil afleggen bij de politie en er nog onvoldoende bewijzen zijn dat er inderdaad slachtofferschap is, is het voor een burgerinitiatief soms makkelijker om verder te gaan om info te vergaren”, stelt Huijskens. “De politie wordt vaak geremd omdat ze rekening moeten houden met de regels van een onderzoek.”