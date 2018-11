Vlaamse jagersbeweging pleit ervoor om jagen op everzwijnen niet langer te beperken

Jagersvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen pleit ervoor om niet langer beperkingen op te leggen rond het schieten op everzwijnen, om zo de everzwijnenplaag in Limburg en Antwerpen aan te pakken en om de Afrikaanse varkenspest buiten Vlaanderen te houden. De vereniging neemt daarover deel aan een overleg met de gouverneurs van Antwerpen en Limburg.

In bepaalde delen van Vlaanderen zorgen de wilde zwijnen voor serieuze overlast, door schade aan tuintjes en gewassen, aanrijdingen en agressief gedrag, zegt HVV-directeur Geert Van den Bosch. “Een deel van de oplossing ligt in het zo veel mogelijk reduceren van de aantallen, natuurlijk binnen het huidige wettelijke kader.”

Daarom pleit Hubertus Vereniging Vlaanderen om niet langer restricties in te stellen wat het afschot betreft en everzwijnen te schieten ongeacht leeftijd en geslacht. “Met respect weliswaar voor de weidelijkheid”, verduidelijkt Van den Bosch. Aan de landeigenaars, de overheden en terreinbeheerders vraagt hij om door op hun eigendomeinen een vorm van jacht toe te laten.

Het beperken van de populatie om overlast te beperken, is eveneens nuttig in de strijd tegen Afrikaanse varkenspest, klinkt het. “Indien ooit de Afrikaanse varkenspest in Vlaanderen uitbreekt - wat hopelijk nooit gebeurt - dan is het nemen van maatregelen veel makkelijker met een al teruggedrongen populatie”, aldus Van den Bosch, die ook pleit om geluidsdempers en nachtrichtkijkers toe te laten.

HVV organiseert de komende maanden vormingen om jagers te activeren. Tijdens lokale bijeenkomsten wordt opgeroepen om meer te bejagen, alle kadavers van wilde zwijnen te rapporteren en niet langer ingewanden van geschoten dieren in de natuur achter te laten. De vereniging en de Vlaamse overheid werken daarom samen om een netwerk van ophaalpunten voor slachtafval te ontvouwen.

De gouverneurs van Antwerpen en Limburg organiseren over de Afrikaanse varkenspest een speciaal overleg met naast Hubertus Vereniging Vlaanderen ook het Agentschap voor Natuur en Bos, de landbouwers, de natuurorganisaties, en de wildbeheereenheden met een afschotplan voor everzwijnen. Dinsdag vindt in Antwerpen de eerste vergadering plaats, volgende week volgt Limburg, meldt HVV.