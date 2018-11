Hallo Anderlecht, Club Brugge? Usain Bolt zoekt een profvoetbalclub: “Er zijn genoeg teams die mij willen”

Na een kortstondige stageperiode in Australië heeft Usain Bolt zijn droom om profvoetballer te worden nog niet kunnen realiseren. De Jamaicaan, achtvoudig goudenmedaillewinnaar in de sprintnummers op de Olympische Spelen, is op zoek naar een profclub om bij te gaan spelen. “Ik ben zeker dat ik het in me heb om profvoetballer te worden”, aldus de 32-jarige Bolt.

Bolt liep onlangs een paar maanden stage bij de Central Coast Mariners, een club die uitkomt in de hoogste Australische competitie en daar voorlopig op een gedeelde achtste plek staat (op tien clubs, nvdr.). Vorige maand scoorde hij bij zijn eerste basisplaats, in een vriendschappelijk duel, meteen twee doelpunten. Bolt leek zo op weg naar een profcontract, maar door een financieel dispuut kwam dat er toch niet van. Maar de Jamaicaan geeft de hoop toch niet op.

“Natuurlik blijf ik jagen op een profcontract”, zei Bolt aan de Herald Sun, een Australische krant. “Ik denk dat er genoeg clubs zijn die mij willen. Wat ik in Australië vooral heb geleerd, is dat ik het in me heb om profvoetballer te worden.”