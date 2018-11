Sander bindt hond vast terwijl hij eten afhaalt, maar dief neemt hem mee: “Op één minuut gebeurd”

Gent - Yoko, de hond van Sander Van der Maelen en Yasmien Derez, is terecht. Het dier was zaterdagavond verdwenen aan de Kasteelbaan in Gent, maar dankzij een snel opsporingsbericht op Facebook kreeg de politie een tip van een getuige die naar het dier leidde. De politie heeft een verdachte kunnen oppakken.

Sander en Yasmien waren op weekend geweest naar Londen, maar waren speciaal vroeger naar huis gekomen om hun hond Yoko nog te zien. De zus van Sander had er twee dagen op gepast. “Maar we moesten nog eten”, zegt Sander. “Dus ben ik zaterdagavond rond 20 uur met hem naar de pastabar gewandeld, waar ik al zo vaak geweest ben. Daar heb ik hem even vastgebonden aan een paal om saus over de pasta te kunnen doen. Anderhalve minuut, meer kan het niet geweest zijn, en Yoko was weg. Terwijl ik over hem aan het praten was met iemand.”

De twee begonnen meteen een zoektocht via sociale media. “Het bericht werd enorm veel gedeeld, daar zijn we heel blij en dankbaar om. Maar het leek niets op te leveren, tot ik vanmorgen naar de Delhaize tape ging halen om de affiches op te hangen. Ik kreeg telefoon van iemand die hem in Ledeberg, op een goeie 4 kilometer van hier, gezien had. Hij stuurde me een foto en het was Yoko inderdaad. De politie is met drie combi’s ter plaatse gekomen. Toen ze zagen hoe Yoko reageerde toen wij arriveerden, wisten ze meteen dat ik de eigenaar was.”

De verdachte die de hond - die zo’n 1.500 euro waard is - vermoedelijk meegenomen heeft, is opgepakt door de politie.