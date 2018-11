Revolutie in China? Oscar en Hulk op weg om ‘onverslaanbaar’ team te onttronen

Grijpt Guangzhou Evergrande voor het eerst in zeven jaar naast de Chinese landstitel in het voetbal? Het ‘onverslaanbare’ team van coach Fabio Cannavaro moest gisterenavond de duimen leggen in de topper tegen Shanghai SIPG na een spectaculaire 5-4. De ploeg uit Shanghai, met Oscar en Hulk, hebben daarmee op twee speeldagen van het einde vijf punten voorsprong.

In een waar doelpuntenfestijn leek Guangzhou Evergrande de titelstrijd weer helemaal open te gooien. De bezoekers kwamen twee keer op achterstand, maar door onder meer twee goals van Paulinho (ex-Barcelona) gingen ze de rust in met een 2-3 voorsprong.

In de tweede helft ging competitieleider Shanghai SIPG weer op en over de tweede in de stand. Oscar en Hulk brachten de thuisploeg op een veilige 5-3 voorsprong. In de extra tijd zette Alan Carvalho de spectaculaire 5-4 op het scorebord.

Oscar. Foto: AFP

En zo is een revolutie in de Chinese eerste voetbalklasse zo goed als een feit. De afgelopen zeven jaar was Guangzhou ongenaakbaar in de Super League, maar door het verlies volgt het team van coach Fabio Cannavaro met nog twee speeldagen voor de boeg op vijf punten van de eerste plek.