Arm van “dronken” man zwaar toegetakeld nadat hij leeuw in dierentuin probeerde te aaien Video: YouTube

In een dierentuin in de Hondurese stad Tegucigalpa is een man zwaar toegetakeld door een leeuw. Op amateurbeelden valt te zien hoe een man zijn arm door de metalen tralies stak om het roofdier te kunnen aaien. Hij moest met zware verwondingen afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

Het schokkende tafereel vond vorige maand plaats in Rosy Walther Zoo. Zijn vrienden wisten niet wat ze zagen toen de man, volgens ooggetuigen schijnbaar dronken, met zijn arm door de tralies begon te zwaaien. De leeuw was op dat ogenblik maar enkele meters van hem verwijderd. Het dier sprong plots recht en liep naar de man, maar hij was aanvankelijk snel genoeg om een drama te vermijden.

Kort nadien ging het dan toch mis. De man stak nog een tweede keer zijn arm door de tralies om het roofdier te aaien, maar dat was buiten de leeuw zelf gerekend. Het dier greep prompt de arm met zijn krachtige klauwen en kon de man stevig bijten.

De onbezonnen actie had zware gevolgen. Op een tweede filmpje die zijn vrienden maakten, vallen de enorme bijtwonden te zien die de leeuw veroorzaakte. Hij werd uiteindelijk verzorgd in een lokaal ziekenhuis.