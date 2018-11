Duo stelt politie voor ultimatum: “Als jullie niet graven naar vermist meisje, doen we het zelf”

Twee Nederlandse mannen begrijpen niet waarom de politie weigert om in Koekange te graven naar het lichaam van de in 1992 verdwenen Willeke Dost. Een zoekactie met zoekhonden wees uit dat de plek op zijn minst verdacht te noemen is, maar de politie doet niets. “Als jullie niet graven, doen we het zelf”, klinkt het bij RTV Drenthe.

26 jaar geleden verdween de 15-jarige Willeke Dost spoorloos vanuit de boerderij van haar pleegouders. Een mysterieuze verdwijning, die de voorbije jaren niet opgehelderd geraakte.

Er werd wel geprobeerd. Meer zelfs: de stichting Signi Zoekhonden zette vorig jaar een zoekactie op met drie zoekhonden en een radar en stuurde een rapport naar de politie dat 150 meter achter de boerderij gegraven is. Het zou dus best kunnen dat er menselijke resten te vinden zijn. De politie deed niets met de informatie. Klaasje Wopken, de tante van Willeke, zit dan ook met de handen in het haar.

Bij de Nederlandse zender RTV Drenthe roepen Ab Bruintjes en Jan Huzen, die zich al jaren inzetten voor de zoektocht naar Willeke, op om alsnog aan het graven te gaan. “Je haalt hier witte grond naar boven, wat betekent dat er is gegraven”, zeggen ze. “We hebben goede aanwijzingen dat ze hier kan liggen.” Ze benadrukken dat de honden er zijn gestopt en dat de radar heeft getoond dat er diep gegraven is.

Verdacht, maar niet verdacht genoeg voor de politie om er te gaan graven. De mannen hopen door de commotie en een petitie de speurders toch nog zover te krijgen. “We hopen dat ze zo verstandig zijn. Tot komende vrijdag hebben ze de tijd om het te doen. Anders doen we het zelf.”