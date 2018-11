Wayne Rooney draaft nog laatste keer op in shirt van Engelse nationale ploeg

Wayne Rooney krijgt een afscheidswedstrijd bij de Engelse nationale voetbalploeg. De 33-jarige aanvaller zal over twee weken meespelen in een oefenduel tegen de Verenigde Staten, zo meldt de BBC zondag.

Rooney nam in november 2016 afscheid van de Three Lions tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland (3-0). Het was zijn 119e cap.

Maar Rooney zal op 15 november nog een laatste keer het truitje van zijn land aantrekken tijdens de oefenpartij in Wembley tegen de Verenigde Staten. Rooney speelt sinds de zomer voor het Amerikaanse DC United.

De opbrengst van de oefenpartij is bestemd voor de Wayne Rooney Foundation.

Met 53 doelpunten voor de nationale ploeg is Rooney de Engelse topschutter aller tijden.

