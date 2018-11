Bewoners verwarmen huis met barbecue omdat kachel kapot is en hebben geluk dat ze het kunnen navertellen

Elf personen uit het Duitse Mönchengladbach zijn zondag onwel geworden door koolmonoxidevergiftiging. De bewoners hadden de woning verwarmd met een houtskoolbarbecue, omdat de kachel kapot was.

Door de barbecue kwam er de hele nacht koolmonoxide vrij, wat levensgevaarlijk kan zijn. Een vrouw werd net op tijd wakker en wekte de andere aanwezigen. Een bewoner alarmeerde de brandweer, omdat meerdere personen zich misselijk en duizelig voelden.

In totaal raakten er elf personen, onder wie kinderen, gewond. Twee van hen waren slechts lichtgewond, de situatie van de rest was ernstiger. Van die laatste groep vertoonden twee personen “extreme symptomen”, aldus brandweercommandant Andreas Schillers. Zij werden per reddingshelikopter naar ziekenhuizen in Duisburg en Aken gevlogen.

Geluk

Schillers benadrukt nog dat de groep heel veel geluk heeft gehad. Als de vrouw niet op tijd wakker was geworden en de anderen had gewekt, “hadden we elf doden in huis gehad”.

In Herstal kwam donderdag nog een persoon om het levendoor een aangestoken barbecue in de woning. Een andere bewoner overleefde de ernstige rookintoxicatie wel.