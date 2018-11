2.900 kilometer, 12 uur per dag: man zwemt als eerste rondom Groot-Brittannië

De 33-jarige Ross Edgley is er als eerste in geslaagd om volledig rond Groot-Brittannië te zwemmen. De avonturier uit Grantham deed er 157 dagen over.

Edgley begon op 1 juni aan zijn recordpoging en kwam zondagochtend aan op het strand van Margate in het zuidoosten van het land. Hij zwom de 2.900 kilometer aan een tempo van 12 uur per dag. ‘s Nachts sliep hij op de boot die hem begeleidde. Al die tijd zette hij geen voet aan land.

Oorspronkelijk dacht de Brit het avontuur te kunnen voltooien in honderd dagen, maar hij werd geplaagd door sterke stroming, koud water, stormen en kwallen. Zijn lichaam had te lijden onder de schuring van de wetsuit en door het zoute water is zijn tong beschadigd.

Aan de BBC vertelde hij zondag dat hij het zwemmen nog steeds niet beu is, hoewel hij zo lang in het water lag dat hij opnieuw moet leren stappen.

Al na 74 dagen had Edgley een record beet, voor de langste zwemtocht op zee. Zijn laatste kilometers legde hij zondag af in het gezelschap van driehonderd andere zwemmers.

Edgley verbrak eerder al records in de klimsport en liep een marathon terwijl hij een auto voorttrok.