Goed nieuws voor gedumpte Remy: leeuwenwelpje mag uit quarantaine en oogt “speels en eigenwijs”

Goed nieuws voor Remy, het achtergelaten leeuwenwelpje dat vorige maand werd aangetroffen in het Nederlandse Tienhoven. Het dier is vanaf komende woensdag helemaal klaar om te verhuizen naar een eigen verblijf. Dat meldde Stichting Leeuw, het opvangcentrum waar de katachtige momenteel in quarantaine zit.

Het welpje werd op 7 oktober aangetroffen door een voorbijganger in een kleine kooi. Ondanks dat Remy in Nederland werd aangetroffen, zou het diertje vermoedelijk afkomstig zijn uit een Belgisch circus. Het onderzoek omtrent de herkomst van de leeuw is nog volop aan de gang.

Volgens Stichting Leeuw evolueert de toestand van Remy alvast gunstig. “Hij groeit als kool en is lekker eigenwijs en speels”, liet de organisatie weten op Facebook. Een schattig filmpje met de leeuw in de hoofdrol lijkt die stelling te bevestigen. “Uiteraard zal Remy na de verhuizing nog moeten wennen aan zijn nieuwe omgeving, dus het kan nog wel enkele weekjes duren vooraleer hij buiten te zien zal zijn.”