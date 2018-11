“Zwarten zijn te dom om op mij te stemmen”: ex-advocaat doet boekje open over Trumps uitlatingen

Donald Trumps voormalig advocaat en ‘fixer’ heeft in een interview gezegd dat zijn gewezen baas zich geregeld een racistische opmerking liet ontvallen. “Noem mij één land dat door een zwarte wordt geleid en geen puinzooi is.”

Michael Cohen was jarenlang de advocaat van Donald Trump. Hij was de ‘fixer’, de man die het moest rechtbreien wanneer zijn baas het weer eens bont had gemaakt. Maar nu brengt Cohen zelf de huidige president van de VS in nauwe schoentjes. In een interview met Vanity Fair stelt hij dat Trump vaker racistische opmerkingen maakte tijdens hun jarenlange samenwerking.

Zo laat Cohen optekenen dat Trump zich nogal onsmakelijk uitliet over zwarte kiezers na een campagnerally in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. “Ik zei hem dat het publiek tijdens zo’n bijeenkomst nogal vanilla (lees: blank) uitzag op televisie. Trump antwoordde: ‘Dat komt omdat zwarten te dom zijn om op mij te stemmen.’”

“Alleen zwarten kunnen zo leven”

Toen de gewezen Zuid-Afrikaanse leider Nelson Mandela overleed, zou Trump hebben gezegd: “Noem mij één land dat door een zwarte wordt geleid en geen puinzooi is.” Om er vervolgens aan toe te voegen: “Of een stad.”

Cohen herinnert zich verder dat het ook raak was toen hij en Trump het hadden over een zwarte deelnemer van ‘The Apprentice’, de realityserie en afvalrace waarin Trump een plek in zijn organisatie weggaf. “Het is onmogelijk dat ik toesta dat die zwarte wint.” Een tijd later toen Cohen en Trump door een wat verpauperde buurt reden, zou Trump hebben opgemerkt: “Alleen zwarten kunnen zo leven.”

Zwijggeld

Inmiddels kunnen Trump en Cohen niet meer door een deur. De voormalig ‘fixer’ gooide het op een akkoordje met speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de vermeende banden tussen Rusland en de verkiezingscampagne van Trump. Cohen, die beschuldigd wordt van belastingontduiking en het schenden van de regels voor campagnefinanciering, werkt mee in ruil voor strafvermindering.

Cohen stelt dat hij in opdracht van zijn oud-baas pornoster Stormy Daniels zwijggeld betaalde over de affaire tussen Trump en Daniels. Dat geld had aangemeld moeten worden als bijdrage aan de verkiezingscampagne van Trump.