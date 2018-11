Dennis Praet krijgt met Sampdoria een zware nederlaag te verduren

Dennis Praet kreeg zondagmiddag met Sampdoria een zware nederlaag te verduren op de 11e speeldag van de Italiaanse Serie A. Torino ging namelijk met 1-4 winnen in Genua.

Andrea Belotti (12. en 43.) maakte twee doelpunten voor de bezoekers, waarvan één op strafschop. Iago Falque (56.) en Armando Izzo (78.) breidden de score verder uit. Aan de overkant redde Fabio Quagliarella (65.) de eer op de rebound van zijn eigen gemiste penalty.

De Marokkaanse Belg Sofian Kiyine leed met Chievo een 0-2 nederlaag tegen Sassuolo. Kiyine werd in de 54e minuut gewisseld. Chievo (-1 punt) is de rode lantaarn in de Serie A. De club staat nog steeds in de min nadat de Italiaanse voetbalbond Chievo een sanctie en puntenaftrek had opgelegd voor fraude.

In Frankrijk wonnen Anthony Limbombe en FC Nantes met forfaitcijfers van Guingamp. Emiliano Sala (43. en 84.), Valentin Rongier (63.), Abdoulaye Toure (70.) en Andrei Girotto (78.) waren de doelpuntenmakers van dienst. Nantes kampeert momenteel op de 10e plek in het klassement en heeft 15 punten.