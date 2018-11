“Als N-VA en Groen kunnen samengaan, kunnen N-VA en Forza Ninove dat ook”

Bart De Valck, de voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) roept alle onafhankelijkheidspartijen op om in 2019 een “staatsvormend” project op poten te zitten richting een onafhankelijk Vlaanderen. “Er wordt wél nog communautair gestemd, dus laat de democratie zijn werk doen.”

Aan de Paxpoort, in de schaduw van de Diksmuidse IJzertoren, hebben de Vlaamse Volksbeweging en het Verbond VOS zondag de honderdste verjaardag van Wapenstilstand en de Vlaamse frontsoldaten herdacht. Daar kwamen een vijftigtal mensen op af. De herdenking onder de naam ‘De Boeien Los, De Banden Breekt!’ kreeg ook een politiek kantje toen Bart De Valck, nationaal voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, pleitte voor een Vlaams staatsvormend project.

Komende zondag, 11 november, zal het precies honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog tot een eind kwam. Ook de Vlaamse Volksbeweging en het Verbond VOS herdenken dat historisch feit, maar focussen vooral op de Frontbeweging en voorvechters van de Vlaamse ontvoogding, onder het aloude motto ‘Hier ons bloed. Wanneer ons Recht?’.

De herdenking belichtte vier verhalen, die van frontsoldaat Frans Van Der Linden, Jef Lysens, Paul Vandermeulen en de houthakkers van de Orne. Speciale aandacht was er ook voor de doornkransen in de Paxpoort die de naam dragen van de Franse strafkampen Auvours, Orne, Fresnes, Cézembre. Daar kwamen voorvechters van de Vlaamse zaak in de Eerste Wereldoorlog vaak terecht. Er werd ook gepleit om soldaten die geëxecuteerd werden omdat ze de Vlaamse belangen verdedigden tijdens de oorlog, in eer te herstellen.

Lessen uit/voor Ninove

Toen Bart De Valck, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, aan het woord kwam, kreeg de sobere en serene herdenking ook een politieke toets. Hij keek al vooruit de naar de verkiezingen van 2019. “Het is hoog tijd om een staatsvormend project in de steigers te zetten, geen staatshervorming”, aldus De Valck.

Hij hoopt dat alle Vlaamse partijen die Vlaamse onafhankelijkheid een warm hart toedragen, zich vinden in een coalitie. “De resultaten van de afgelopen verkiezingen in de Denderstreek en de regio Ronse hebben getoond dat er wél nog communautair gestemd wordt, en duiden erop dat N-VA en Vlaams Belang geen communicerende vaten hoeven te zijn”, aldus De Valck die ook vond dat in Ninove een coalitie van N-VA en Forza Ninove mogelijk moet zijn. “Als N-VA en Groen in Antwerpen kunnen samengaan, dan kunnen N-VA en Forza Ninove dat ook. Laat de democratie zijn werk doen”, zo zei De Valck nog.

Hij haalde ook uit naar staten waar minderheden worden verdrukt, waarmee hij duidelijk verwees naar Spanje en de Catalaanse kwestie. Afgesloten werd er met ‘De Vlaamse Leeuw’ waarna enkele mensen ‘België Barst’ riepen.