Messi vliegt met Barça naar Milaan maar blijft vraagteken in Champions League

Lionel Messi is opgenomen in de selectie van FC Barcelona voor de Champions Leaguewedstrijd in en tegen Inter Milaan. De Argentijnse superster brak op 20 oktober in de competitiematch tegen Sevilla zijn rechteronderarm.

Via de sociale media laat Barcelona zondag weten dat Messi deel uitmaakt van de selectie maar nog geen volledig groen licht heeft gekregen van de medische staf. Het is dus twijfelachtig of hij dinsdagavond in San Siro kan aantreden tegen Nainggolan en co.

Zonder Messi won Barça het eerste duel tegen Inter in Camp Nou met 2-0. Hij miste eveneens de competitiezeges tegen Real Madrid (5-1) en Rayo Vallecano (2-3) en de bekeroverwinning tegen Leonesa (0-1).

Thomas Vermaelen is nog steeds out met een hamstringblessure.