Voetbalcoach zakt in elkaar en wordt gereanimeerd door eigen speler: “Als het iemand is die je kent, is dat schrikken”

Waregem - Tijdens een voetbalwedstrijd in Waregem zakte zondagmiddag één van de trainers plots in elkaar. De man werd onder meer door één van zijn eigen spelers gereanimeerd.

Vierde provincialer Jong Vijve speelde om 14.30 uur tegen reeksgenoot KFC Aalbeke Sport en stond met één doelpunt op voorsprong. In de 47ste minuut zakte trainer Rik Bettens plots in elkaar. “Toen we geroep hoorden, zijn we er onmiddellijk naartoe gegaan”, zegt Thomas Malfait.

De speler van Jong Vijve werkt als verpleegkundige op de spoeddienst van het Waregems ziekenhuis. Samen met collega Dickie Baetens gingen ze onmiddellijk over tot reanimatie. “We legden de trainer op zijn rug en startten de reanimatie. In de nabijheid bevindt er zich een defibrillator. Die hebben we één keer gebruikt. Een tweede keer was niet nodig. De trainer is vrij rap weer bij bewustzijn gekomen.”

Schrikken

Beide verplegers zijn bij Bettens gebleven tot de spoedarts er was. De spelers van beide voetbalploegen trokken ondertussen naar de kleedkamer. De scheidsrechter besloot de match te beëindigen. “Toen eerst de MUG en daarna de heli arriveerden, zat onze taak erop. Ik heb dat al enkele keren moeten doen, maar als het iemand is die je kent, is dat toch wel even schrikken”, zegt Malfait.

Bettens werd overgebracht naar een Brugs ziekenhuis. Hij wordt daar voorlopig onder medische controle gehouden. De eerste vooruitzichten zouden goed zijn.