Erna (62) moet dringend naar ziekenhuis, maar zit al drie weken opgesloten

Grimbergen - Zestig gezinnen zitten ‘gevangen’ in hun appartementsblok in Borgt, een deelgemeente van Grimbergen. De lift is er sinds 10 oktober defect, waardoor ze tot 6 verdiepingen hoog trappen moeten doen en dat terwijl er zieken zijn die geen trappen kunnen doen.

“In het appartementsblok van de sociale huisvestingsmaatschappij Providentia aan de Verbindingsweg 10 in Borgt wonen vooral gezinnen met jonge kinderen en senioren die minder goed ter been zijn”, zegt bewoonster Jeannine Mundele (21) van de vijfde verdieping. Zij zat eerder al eens vast in de lift die de afgelopen jaren geregeld dienst weigerde.

“Op 10 oktober werd de lift daarom buiten werking gesteld. Maar sindsdien gebeurde er niets. Gezinnen moeten boodschappen zes verdiepingen hoog sleuren. En met kinderen al die trappen doen is allesbehalve evident.”

Maar vooral voor de oudere bewoners wordt de situatie stilaan onhoudbaar. Onder hen ook Erna De Rop (62). Zij woont al achttien jaar op de derde verdieping en zit gekluisterd aan haar ziekenhuisbed in de woonkamer. “Ik kan me enkel met mijn rollator traag verplaatsen, trappen doen is onmogelijk”, zegt Erna. “Ik moet dringend naar het ziekenhuis voor een reeks onderzoeken, maar dat kan niet. Mijn dokter klaagt de situatie aan, maar het helpt niet. Alle onderzoeken zijn uitgesteld omdat ik niet naar het ziekenhuis kan.”

Ook buurvrouw Anne Yakani (80) is slecht ter been. “Ik heb rugproblemen en kan geen trappen doen. Dit is een ramp. We kunnen hier niet weg. Zelfs niet voor een boodschap. We behelpen ons dankzij buren en kennissen die boodschappen willen doen. De situatie is schrijnend.”

Michèle Hoppen (51): “Ze beloven ons dat de lift wordt hersteld, maar het blijft maar duren. De ene keer is het stuk om de lift te repareren besteld, de andere keer zijn ze ermee bezig, maar wij zitten hier wel met de miserie.”

Bij Providentia was afgelopen weekend niemand bereikbaar. Oud-burgemeester Marcel Belgrado van Meise is lid van de raad van bestuur van Providentia. “Er is de komende week raad van bestuur en ik leg dat zeker op tafel. Er moet hiervoor een oplossing komen.”