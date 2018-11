Eén op tien Belgen voelt zich dagelijks ongelukkig in zijn job, maar durft niet te veranderen

Een gebrek aan waardering of de balans werk-privé die compleet scheef zit. Meer dan de helft van de Belgen zit geregeld slecht in zijn vel op het werk, zo blijkt uit onderzoek door HR-dienstverlener Agilitas. Eén op de tien ervaart dat gevoel zelfs dagelijks. Toch blijven we massaal ter plaatse trappelen. “De onzekerheid of het elders wel beter is, doet velen eieren voor hun geld kiezen”, zegt geluksprofessor Lieven Annemans.

Zondagavond, 20 uur. U hebt net een fijn weekend achter de rug, wanneer u plots beseft dat het morgen maandag is en u dus weer moet gaan werken. Weg weekendvibe, hallo monday blues. Meer dan een kwart heeft last van dat slechte gevoel, zo blijkt een bevraging door Agilitas (het vroegere T-interim) bij 650 werkende Belgen.

Eenmaal op het werk is het nog erger. Bijna zestig procent van de Belgen voelt zich daar meer dan één keer per maand slecht, bij één op de tien is dat dagelijks zo. Als belangrijkste redenen geven we onder meer een gebrek aan waardering, strakke deadlines, stress onderweg naar het werk of een slechte werk-privébalans.

Eieren voor hun geld

Opvallend: toch onderneemt 73 procent van de ongelukkige werknemers niets om van job te veranderen. Alarmerend, vinden ze bij Agilitas. “Je goed voelen in je job speelt een belangrijke rol in ons algemeen geluksgevoel”, zegt woordvoerster Leen Martens. “Vandaar onze oproep om meer te luisteren naar je buikgevoel en te gaan voor een job die perfect aansluit bij je noden en ambities.”

Dat velen die stap toch niet zetten, komt bij sommige experts niet als een verrassing. “Je situatie op het werk is slechts één van de factoren die je geluk bepalen”, zegt Lieven Annemans, die een groot geluksonderzoek voert aan de UGent. “Je werk kan tegenvallen, terwijl je het thuis wel getroffen hebt. Dan zal je misschien toch niet van job veranderen omdat het een te grote omwenteling zou betekenen. Anderen kiezen eieren voor hun geld omdat ze geen garantie hebben dat het elders beter is.”

Burn-out

Loert de burn-out dan niet om de hoek? Niet noodzakelijk. “Bij een burn-out staat de uitputting centraal”, zegt Steffie Desart, doctoraatsstudente arbeidspsychologie aan de KU Leuven. “Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet kunnen. Veel mensen met een burn-out doen hun job net heel graag. Vraag je daarom af waarom je je slecht voelt. Voel je je niet gewaardeerd? Ga daar dan over praten met je leidinggevende.”

Professor Annemans vindt het in de eerste plaats de taak van de bazen om iets aan de bedrijfscultuur te veranderen. “Een cultuur die de autonomie van werknemers vergroot, die hun talenten aanspreekt en warme relaties tussen collega’s aanmoedigt, dat zijn de drie belangrijkste factoren die geluk op het werk bevorderen”, zegt hij. “Voor elke euro die bedrijven in fysieke en mentale gezondheid investeren, krijgen ze 2,3 euro terug. Hun werknemers komen met meer creatieve ideeën, er is minder verloop, enzovoort. Dat werkt stukken beter dan hen bijvoorbeeld een cursus mentale weerbaarheid te geven, zoals sommigen nu doen.”

- 51,2% van de Belgen heeft regelmatig negatief gevoel op het werk

- 10% voelt zich zelfs elke dag slecht omwille van het werk

- 26,3% heeft zondagavond al slecht gevoel omdat hij/zij maandag moet werken

- 53,3% heeft er vrede mee genomen dat het werk hen vaak een slecht gevoel geeft

- 73,1% onderneemt geen stappen om op zoek te gaan naar een nieuwe job

Top 5 redenen voor een slecht buikgevoel op het werk

1. Ik voel me niet gewaardeerd: 14,3%

2. Strakke deadlines: 13%

3. Veeleisende klanten: 12,3%

4. De weg van en naar het werk is stresserend (files, openbaar vervoer): 11,8%

5 .Work-life balance is niet in evenwicht: 11,6%