Tommelein en vernieuwingscoalitie Oostende starten maandag formatiegesprekken

Oostende - Open Vld, N-VA, Groen en CD&V starten maandagavond om 18.00 uur officieel de formatiegesprekken op om tot een coalitievorming te komen in Oostende. Dat bevestigt “formateur” Bart Tommelein (Open Vld).

Ruim drie weken na de verkiezingen starten maandagavond de formatiegesprekken in Oostende met alle vier partijen van wat formateur Bart Tommelein al snel de vernieuwingscoalitie noemde. De vier partijen zaten al eens samen rond de inhoud, maar maandag gaat het om concrete formatiegesprekken, en dat in de schepenzaal van Oostende.

De voorbije weken zaten de onderhandelingen in het slop. Tommelein sprak op 14 oktober al zijn voorliefde uit voor zijn “klavertje vier” met Open Vld, N-VA, Groen en CD&V, maar Groen was niet meteen gewonnen voor dat idee en lonkte naar een coalitie met de Stadslijst van Johan Vande Lanotte en Open Vld, maar dat zag Tommelein dan weer niet zitten. Een coalitie met N-VA lag moeilijk bij de groenen.

Het water leek heel diep, maar Tommelein werkte een nota uit met de grootste bekommernissen van Groen. Uiteindelijk bleek dat een belangrijke basis om verder te gaan. Groen kreeg kort voor de herfstvakantie groen licht van de achterban om de onderhandelingen verder te zetten, ondanks een laatste offensief van nationaal sp.a-voorzitter John Crombez.

Afgelopen week is er in tegenstelling tot de eerste weken in stilte verder gewerkt wat nu resulteert in de opstart van de formatiegesprekken.