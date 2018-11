Club Brugge trekt zonder Danjuma naar Monaco voor cruciaal duel in Champions League

Club Brugge speelt dinsdag in Monaco een cruciaal duel in de Champions League: als blauw-zwart daar punt(en) kan pakken, mag het beginnen dromen van overwinteren in de Europa League. Tegenvaller is wel dat het niet op flankspeler Arnaut Danjuma kan rekenen.

Danjuma sukkelt met een enkelblessure en stapt morgen/maandag net als de geblesseerde Dennis niet op het vliegtuig richting Monaco.

Club Brugge en Monaco tellen na drie speeldagen in groep A allebei 1 punt. Anderhalve week geleden eindigde een eerste onderlinge duel in Jan Breydel op 1-1. Met nog een verplaatsing naar Borussia Dortmund en een thuismatch tegen Atletico Madrid voor de boeg, moet blauw-zwart best winnen in het Stade Louis II om nog kans te maken op Europese overwintering.