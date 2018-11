Operatie Propere Handen: cruciale dag voor scheidsrechter Vertenten

In het dossier rond het Belgische voetbalschandaal buigt het hof van beroep in Antwerpen zich vanmiddag over het wrakingsverzoek van scheidsrechter Bart Vertenten. Zijn raadsman Hans Rieder eist dat onderzoeksrechter Joris Raskin zich terugtrekt uit de zaak, omdat hij zelf nog tot half maart zetelde in de licentiecommissie van de Belgische Voetbalbond (KBVB).

Volgens Rieder zorgt dat voor een groot juridisch probleem, omdat het onderzoek Operatie Propere Handen in januari dit jaar al van start ging. De advocaat spreekt van belangenvermenging.

Raskin zelf gaf eerder al schriftelijk te kennen dat hij weigert een stap opzij te zetten, waardoor het hof van beroep in Antwerpen nu onafhankelijk moet beslissen. Ook het federaal parket en alle andere partijen krijgen vandaag inspraak op de zitting. Nadien heeft het hof acht dagen om een beslissing te nemen. Tegen die beslissing is hoger beroep mogelijk. Het is dus afwachten welke gevolgen het wrakingsverzoek zal hebben.

Advocaat Rieder, die vandaag allicht lang zal pleiten, wilde gisteren nog niet in zijn kaarten laten kijken. Hij kon ook niet zeggen of zijn cliënt, scheidsrechter ­Vertenten, persoonlijk op de zitting aanwezig zal zijn.