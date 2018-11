Expert roept op: “Geef leerkrachten die goed presteren een hoger loon”

Leerkrachten die goed hun boterham willen verdienen, zijn het beste af in Luxemburg. Toch mogen ook onze onderwijzers niet klagen: met 44.717 euro bruto per jaar zitten ze in de Europese middenmoot. “Een ­degelijk loon, maar we zouden leerkrachten die bovengemiddeld presteren meer moeten ­betalen”, zegt onderwijseconoom Kristof De Witte (KU Leuven).

Onze leerkrachten verdienen niet slecht in vergelijking met andere ­Europese landen, maar wie echt geld wil verdienen overweegt maar beter een verhuis naar Luxemburg. Een leerkracht met vijftien jaar ervaring in het basisonderwijs harkt er een jaarlijks brutoloon van 103.204 euro bijeen, terwijl dat in Vlaanderen ‘amper’ 44.717 euro is.

De cijfers staan in een recent rapport van Eurydice, en beschrijven de situatie in het schooljaar 2016-2017. Intussen kregen onze leerkrachten dit schooljaar wel een loonsverhoging van 0,3 procent. Bovendien scoort Vlaanderen niet slecht in ­vergelijking met andere Europese landen. (zie grafiek)

Voor het hoger middelbaar – de tweede en de derde graad – zijn de cijfers voor Vlaanderen wel een beetje vertekend. Wie een masterdiploma heeft, wat vereist is in de derde graad, verdient met vijftien jaar ervaring liefst 57.436 euro. Tienduizend euro meer dus dan de bachelors in de tabel.

Dreigend tekort

“In Vlaanderen hebben we wel een vrij hoog startloon, boven het ge­middelde van alle OESO-landen”, zegt professor onderwijseconomie Kristof De Witte (KU Leuven). “Als je vergelijkt met gelijkaardige diploma’s in andere sectoren is de verloning in het onderwijs zeker competitief.”

Zo’n goede verloning is ook noodzakelijk om goede leerkrachten aan te trekken, zeker nu er een groot tekort dreigt. Maar vakbond COV ziet een ander probleem. “In de ­huidige omstandigheden is het onze eerste zorg dat de werkdruk wordt aangepakt en de arbeidsomstandigheden van de leraar aantrekkelijker worden”, zegt algemeen secretaris Marianne Coopman.

Toch kan ook de verloning beter, zegt onderwijseconoom De Witte. “Het startloon ligt nu vrij hoog, maar er is weinig groeipotentieel. Bovendien zou het bijzonder doeltreffend zijn mochten we leraren extra ver­lonen wanneer ze bovengemiddeld presteren. Dat is natuurlijk heel ­delicaat. Dan moeten we die meerwaarde goed meten, bijvoorbeeld door te kijken naar de leerwinst die de leerlingen maken.”