Merkwaardig maar sterk eerbetoon na crash: OHL en Leicester scoren op zelfde moment, meer dan 500 km van mekaar

Leuven - Met een beladen minuut stilte, een prachtig ‘You'll never walk alone’ en een doelpunt waar hogere machten een rol in leken te spelen, nam voetbalclub OH Leuven zaterdag samen met de supporters afscheid van voorzitter Khun Vichai Srivaddhanaprabha.

OHL houdt wel vaker een minuut stilte om iemand te gedenken. Maar zelden was die minuut zo beklijvend als nu. En zelden duurde hij zo lang. Want de scheidsrechter floot deze keer niet na 20 seconden al om de match te laten starten. De minuut werd helemaal uitgedaan, en geen enkele aanwezige brak die stilte.

Die minuut zegt veel over hoe de supporters zich de laatste dagen voelen. Want al stonden sommigen toen Khun Vichai Srivaddhanaprabha in 2017 de club overnam nogal sceptisch tegenover een buitenlandse eigenaar: op korte tijd is de Thai wel wat gaan betekenen in Leuven. De helikoptercrash vlak naast het stadion van Leicester waarbij de voorzitter vorige week zaterdag om het leven kwam, heeft ook in Leuven heel wat supporters een krop in de keel bezorgd.

“Winnen als eerbetoon”, dat was de belangrijkste vraag van de supporters nadat velen onder hen al bloemen hadden neergelegd aan het stadion en in de rouwregisters iets hadden neergepend. En het leek wel of Khun Vichai een rol speelde in die vraag. En dat zowel in Leuven als in Leicester. Ook in Leicester was er zaterdagavond een match. Die startte exact een uur vroeger als die van OHL. Het eerste Leuvense doelpunt van Tshimanga viel in de 10de minuut. Het eerste doelpunt in Leicester viel in de 60ste minuut. En laat dat toch niet exact hetzelfde moment geweest zijn. “Heel merkwaardig. Om bij stil te staan”, zei trainer Nigel Pearson na de match.

Toen tegenstander Tubize de gelijkmaker tegen de netten knalde door een héél domme fout bij OH Leuven vielen het spel en de supporters lange tijd stil. En ook het ‘Con te partiro’ van Andrea Bocceli dat tijdens de rust door de speakers knalde - op uitdrukkelijke vraag, want het was de favoriete artiest van Khun Vichai - behield de bedrukte sfeer. Tot minuut 60. Want de verschillende supportersclubs hadden opgeroepen om geen individuele acties te ondernemen naar aanleiding van het overlijden, maar wel één gezamelijke in minuut 60. De lichten in de spionkop werden gedoofd, alle supporters zetten het lampje van hun smartphone aan en begonnen met een respectvol applaus. Daarna volgde een zeer emotioneel ‘You'll never walk alone’.

Het moment deed iedereen in het stadion ontwaken. De supporters zongen daarna hun traditionele supportersliederen zoals ze die in weken al niet meer gezongen hadden. De spelers kregen vleugels en knalden nog drie doelpunten tegen de netten. En zo was er dan eindelijk die winst. Het eerbetoon waar iedereen op hoopte, maar dat ook zo broodnodig was in het kader van de competitie.

Kracht geven

“Hopelijk geeft dit ons de kracht om eindelijk echt in de competitie te komen”, klonk het bij trainer, spelers en staf na de match. Hoe het nu verder moet met de club is nog steeds niet duidelijk.Bestuurslid Chris Vandebroeck benadrukte nogmaals dat de plannen van Khun Vichai met OH Leuven zullen worden voortgezet door zijn zoon. Maar hijzelf had voorlopig nog geen contact met de familie. “We moeten eerst iedereen de tijd gunnen om te rouwen”, zei hij.