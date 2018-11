Inbrekers slaan toe in restaurant via gat in het dak

Meise - Onbekenden zijn in de nacht van zaterdag op zondag wel erg drastisch te werk gegaan om in te breken in restaurant Auberge Napoleon, aan de Nieuwelaan in Meise. Met een ladder raakten ze op het dak, waar ze een groot gaat maakten. Eerst duwden ze de dakpannen weg om vervolgens door het plafond naar binnen te gaan.

De politie van de zone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel en Meise) voert een onderzoek. Op de beelden van de veiligheidscamera’s is te zien hoe vier gemaskerde daders aan het werk waren. Dat was rond 4 uur ’s ochtends.

Hoe groot de buit is, was zondagavond nog niet helemaal duidelijk. Maar de schade is alleszins aanzienlijk. De politie vraagt dat eventuele getuigen zich melden.

Volgens uitbater Jan Stallart was het al de derde inbraak via het dak van het gerenommeerde restaurant, dat vlak bij de plantentuin van Meise ligt.