Het strengst beveiligde proces van de eeuw, want hij mag niet nóg eens ontsnappen

In New York start vandaag het proces tegen Joaquín Guzmán Loera, beter gekend onder de bijnaam El Chapo. De Mexicaanse drugskoning wordt beticht van het plegen van 33 moorden, het leiden van een drugsbende, ­witwassen van crimineel geld, ontvoering en foltering. Voor de rechtszaak zijn ongeziene veiligheidsmaatregelen getroffen. El Chapo zelf is geïsoleerd van de buitenwereld, de getuigen zijn nog steeds anoniem en staan onder zware bewaking en zelfs de juryleden worden achter gesloten deuren geselecteerd.

De autoriteiten in de VS zijn niet van plan El Chapo (63) nóg een keer te laten ontsnappen, na een zoektocht van twintig jaar. Hij zit al bijna twee jaar opgesloten in een gevangenis in Manhattan, waar ...