Haruki Murakami krijgt eigen bibliotheek met al zijn boeken en 10.000 platen

De Japanse auteur Haruki Murakami, die met zijn werken wereldwijd succes oogst, krijgt een eigen bibliotheek. Op de Waseda-universiteit in Tokio zullen alle manuscripten en vertalingen van zijn werk te raadplegen zijn. Dat kondigde Murakami zondag zelf aan, op zijn eerste persconferentie in 37 jaar.

“Ik ben meer dan tevreden als dit materiaal iemand kan helpen die mijn werk wil bestuderen, of die nu Japanner is of niet”, aldus de wereldberoemde schrijver. “Ik hoop dat het een plaats wordt voor internationale uitwisseling.”

De 69-jarige Murakami verklaarde dat in het archief ook zijn uitgebreide muziekcollectie van meer dan 10.000 platen beschikbaar zal zijn. Die muziek speelt een belangrijke rol in zijn werk. Ook documenten en krantenknipsels die hij bewaarde, zullen er worden gearchiveerd. Murakami heeft geen kinderen en vreest dat zijn literaire erfenis teveel verspreid zou raken.

Zelf bracht Murakami als student naar eigen zeggen het meeste tijd door in het museum van de universiteit, om er duizenden filmscenario’s te lezen. Toen hij met zijn eerste vrouw in de jaren zeventig in Tokio een jazzbar uitbaatte, schreef hij zijn eerste werk: “Luister naar de wind”. Zijn jongste boek “De moord op Commendatore” verscheen onlangs nog. Het werk van Murakami, die herhaaldelijk werd getipt als kanshebber voor de Nobelprijs Literatuur, is in meer dan vijftig talen vertaald.

De persconferentie van Murakami was de eerste in 37 jaar. De auteur zei “dat zijn donatie aan de universiteit voor hem erg belangrijk is en dus goed moet uitgelegd worden (...) Ik had moeilijke vragen verwacht, maar ben blij dat jullie lief zijn gebleven.”