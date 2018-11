Martinez moet beginnen puzzelen bij de Rode Duivels: vooral op het middenveld oogt de situatie problematisch

Kopzorgen en puzzelwerk voor Roberto Martinez. De bondscoach moet in de Nations League een rist sterkhouders missen door blessures. Afgelopen weekend vielen ook Dembélé en Lukaku uit.

Interesse van Real Madrid of niet, Roberto Martinez blijft tot nader order Belgisch bondscoach. En als bondscoach is hij erop gebrand om in juni volgend jaar de Nations League te winnen. Dan moet hij zich volgende week – als de Duivels IJsland (15/11) en Zwitserland (18/11) treffen – wel zien te plaatsen voor de eindstrijd. En hij mist daarvoor behoorlijk wat spelers. De namen van Jan Vertonghen (hamstrings), Thomas Vermaelen (hamstrings), Christian Benteke (knie) en – sinds vorige week – Kevin De Bruyne (knie) mocht hij sowieso al schrappen. En het lijstje wordt allicht nog wat langer.

Zaterdag viel ook Mousa Dembélé uit. De middenvelder van Tottenham kwam al na twee minuten ongelukkig ten val na nota bene een tackle van een ploegmaat, greep naar de enkel en schreeuwde het uit. Hij moest, ondersteund door de kinesisten, het veld af en werd met een brancard weggevoerd. “We weten nog niet precies wat het is, maar we zijn wel een beetje bezorgd want hij had veel pijn”, zei trainer Pochettino. Vandaag wordt Dembélé nog verder onderzocht, maar de kans is groot dat hij verstek geeft voor de komende interlands.

Over Romelu Lukaku bestaat meer onduidelijkheid. De aanvaller ontbrak zaterdag bij Manchester United, hij was niet meegereisd naar Bournemouth. Omdat hij wat mentale rust nodig heeft, na 800 minuten zonder goal? Neen, zei José Mourinho na de match. “Hij is geblesseerd. Op de laatste training, na de persconferentie, voelde Rom iets. We zullen dat de komende dagen verder onderzoeken.” Over de aard van de blessure zei hij niks, dus het is nog even afwachten. Hetzelfde geldt voor Marouane Fellaini. De middenvelder miste nu al vier duels met United vanwege een liesblessure die hij bij de Duivels opliep. Mourinho maakte zich daar al boos over en zal hem de komende interlandperiode liefst in Manchester willen houden.

Tielemans en Batshuayi

Martinez kan alvast beginnen te puzzelen. Vooral op het middenveld oogt de situatie problematisch. Youri Tielemans staat dezer dagen hoog in de pikorde en kan de afwezigheid van Fellaini, Dembélé en De Bruyne opvangen, maar hij zit bij Monaco wel zelf in een serieuze vormdip. Voorin is Michy Batshuayi de eerste vervanger van Lukaku, maar hij heeft dan weer moeite om zich bij Valencia door te zetten. Gelukkig, zal Martinez ook denken, maakte Eden Hazard afgelopen weekend zijn comeback. Hij had twee matchen gemist met Chelsea, maar gaf meteen een assist en toonde dat hij zijn topvorm nog niet kwijt is.