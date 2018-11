Trebel wordt matchwinnaar, maar hoe zit dat nu met die operatie? “Hij had een goeie dag en dus namen we het risico”

Een goeie dag. Anderlecht is nog lang niet genezen, maar beleefde in Beveren een beter dagje. Drie redenen: zwakke tegenstand, Hein schakelde – tegen zijn principes – over van een drie- naar een viermansdefensie en de operatie aan de buikspieren van Adrien Trebel wordt zo lang mogelijk uitgesteld. De Fransman zorgde voor de winnende treffer en wil ­deze week ook mee naar Fenerbahçe.

Hoe afhankelijk is Anderlecht van Adrien Trebel? Behoorlijk afhankelijk. De Fransman kent zijn ups-and-downs, maar probeert tenminste om leven in het soms doodse Brusselse spel te brengen. Zeker tegen kleine teams helpt hij paars-wit vaak aan dominantie. Als je hem wegneemt, dan merk je dat meteen. Zo voetbalde Trebel tegen Eupen en Lokeren maar 45­ minuten mee en na de dramatische 1 op 6 loerde de crisis. “Hier in Beveren draaide ons middenveld met Trebel, Kums en Makarenko wel goed”, sprak Hein Vanhaezebrouck op de Freethiel. “Er was veel beweging en Trebel was belangrijk. Hij deed een geweldige inspanning om onze tweede goal te maken.”

Operatie rond Nieuwjaar?

Net daarom waren Heins woorden van donderdag – “Trebel moet geopereerd worden.” – se­rieus ingeslagen. Anderlecht rekende al uit dat het minstens tot januari zonder zijn kuitenbijter moesten rooien, maar verrassend genoeg stond Adrien Trebel gisteren gewoon aan de aftrap.

“Hij had een goeie dag en dus namen we het risico’, vervolgde Hein. “De operatie moet gebeuren, maar als het kan proberen we die ingreep uit te stellen tot rond Nieuwjaar. Soms sparen we hem een beetje op training, maar we moeten de situatie echt van dag tot dag bekijken. Het kan dat Adrien morgen weer bijna niet kan bewegen van de pijn. Net zo goed heeft hij geen last.”

Op de Freethiel stonden Trebels buikspieren soms wel op knappen. Dikwijls kreeg hij er ook zware stompen op, maar Anderlecht kan hem niet missen.

“Die buikspierblessure is frustrerend”, stelde de middenvelder. “Ik doe alles om mezelf te verzorgen: kine op en buiten de club, extra oefeningen… Maar de ene dag lukt het en de andere dag niet. Ik hoop dat het nu weer een tijdje beter gaat.”

Donderdag heeft paars-wit zijn aanvoerder hard nodig, want dan speelt het tegen Fenerbahçe zijn allerlaatste Europese kaart uit. In Turkije moet er absoluut gewonnen worden of het avontuur in de Europa League zit er al op. Trebel zal dan ook nodig zijn omdat Sven Kums in Beveren eveneens geblesseerd uitviel. “Kums viel eerder deze week op zijn staartbeentje. Bij de ene is dat beentje langer dan bij de ander. We probeerden de pijn te verdoven, maar Sven kon niet sprinten. Dan heeft het geen zin om verder te spelen. De 19-jarige Sambi-Lokonga heeft hem uitstekend vervangen.”

Dafalgan Forte?

Albert Sambi-Lokonga mag zich alleszins klaarhouden om in Istanbul te spelen. De vraag is of het zwalpende Anderlecht nu echt kan voortbouwen op deze karige zege in Beveren. Tja?

De tegenstand was toch uitermate zwak. Toen Anderlecht-speler Milic rood kreeg, bracht Beveren-coach Yannick Ferrera Forte in. Helaas Francesco Forte – een spits – en niet Dafalgan Forte. Zijn ploeg kon nochtans wat oplapmiddeltjes gebruiken, want de slechte passes deden soms echt pijn aan de ogen. De thuisploeg kon zelfs tegen tien man nooit aanspraak maken op meer.

Bij RSCA zakte het niveau ook snel na een scherp begin met een penaltygoal van Dimata. Dit keer kwam het defensief echter niet in de problemen. Enerzijds door de zwakke tegenstand. Anderzijds omdat er op de viermansdefensie minder druk kwam dan op de gebruikelijke driemansdefensie. Hein had zowaar zijn systeem veranderd. “Waarom?”, repliceerde hij. “Soms doe je onverklaarbare dingen, hé. Maar in de Champions League speelde ik toch al eerder met vier achteraan. Het is zeker niet zo dat mijn spelers niet intelligent genoeg zijn – zoals ik ergens las – om van systeem te wisselen. Op twee dagen hadden ze dit onder de knie.”

Deze tactiek is dan ook iets eenvoudiger, maar toch hield paars-wit de nul weer niet. In het slot maakte de ingevallen Sanneh nog een owngoal. Zo blijft Anderlecht op twee clean sheets steken in achttien matchen en gebeurt zoiets donderdag in Turkije, dan wordt dat dodelijk. Een iets betere dag betekent nog niet dat de patiënt genezen is.