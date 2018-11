Jinnih Beels: “Ik zal geen schepen zijn in een coalitie met N-VA”

Antwerpen - Het is niet uitgesloten dat SP.A in Antwerpen deelneemt aan een coalitie met de N-VA van burgemeester Bart De Wever. Dat zei de kopvrouw van de Antwerpse ­socialisten, Jinnih Beels, gisteren op het VTM Nieuws. “Maar als dat al gebeurt, zal dat niet met mij als schepen zijn. Ik zie mezelf niet in dat college zitten”, klonk het.

Bij SP.A, dat vooralsnog niet aan zet is, wordt gewacht op de formatienota van Bart De Wever. Die nota zal allicht duidelijk maken of een eventuele deelname aan een Antwerpse coalitie realistisch is.

Ondertussen bevestigde Beels gisteren dat een rol bij de federale en gewestelijke verkiezingen, van mei volgend jaar, niet uitgesloten is. “Als mij de vraag wordt gesteld om lijsttrekker te worden bij de volgende verkiezingen, zal ik daar goed over nadenken.”

Jinnih Beels is een nieuwkomer in de politiek en kwam in Antwerpen als ­onafhankelijke lijsttrekker voor SP.A op. Ze heeft zich ondertussen wel een partijkaart aangeschaft.