Spelers steunen Mogi Bayat met handboeigebaar na doelpunt: “Hij is een correcte mens”

Toen Adrien Trebel de tweede goal van Anderlecht maakte, vierde hij dat door een handboeigebaar te maken. Straf. Misschien vond de Fransman het een erg boeiende match. Dat kan, maar mogelijk maakte hij dat gebaar vooral om zijn makelaar ­Mogi Bayat te steunen.

Die zit in de cel als spilfiguur in het voetbalschandaal, maar deze zomer bezorgde hij Trebel nog een nieuw contract met een jaarloon van zo’n twee miljoen euro. Daar is de middenvelder nog altijd dankbaar voor.

Hetzelfde handboeigebaar zagen we dit weekend trouwens ook bij Cercle-spits Dylan De Belder toen die de winning goal maakte tegen Moeskroen. Ook De Belder werd door Mogi getransfereerd. Hij zei na de wedstrijd zelfs. “Mogi blijft mijn makelaar. Voor mij was hij altijd een correcte mens.”