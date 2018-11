Antwerp-spits Didier Lamkel Zé: de tribunespits die nu ook eindelijk écht scoorde voor zijn club

Didier Lamkel Zé zat in het begin van het seizoen vaak op de tribune bij Antwerp. Maar op Instagram postte hij toen wel constant filmpjes van zijn goals... op de PlayStation. ­Tegen Standard kon hij eindelijk ook in het echt een doelpunt maken.

Nadien kreeg hij bij zijn viering maar met moeite zijn truitje uitgetrokken. De gele kaart van Lambrechts kwam er veel vlotter.

De 22-jarige Kameroener kwam deze zomer over van het Franse Niort en zat tot twee weken geleden steeds op de bank of zelfs in de tribune. Maar door zijn sterke prestaties van de laatste weken is nu ook opgeroepen voor de nationale beloftenploeg van Kameroen.