Kylian Hazard vindt stilaan zijn draai bij Cercle, maar weigert voorlopig te praten: “Dat wist ik niet...”

Een Hazard in huis hebben, is altijd handig. Bij Cercle kunnen ze er nu ook over meepraten, want in de zespuntenmatch tegen Moeskroen zette Kylian Hazard (23) met zijn gelijkmaker de Vereniging op weg naar een belangrijke driepunter. En dat net toen er een gezant van Chelsea – nog steeds zijn moederclub – in de tribunes zat.

Het leek wel een vriendendienst toen Cercle op de slotdag van de zomermercato plots Kylian Hazard voorstelde. Bij White Star Brussel, Zulte Waregem en Upjest was vooral zijn familienaam bijgebleven en allicht daarom ook haalde Chelsea hem vorig jaar in huis. Kylian Hazard beperkte er zich tot trainen en het was François Vitali, de sportief manager van Cercle, die hem uit zijn lijden verloste. Ooit haalde Vitali na oudere broer Eden ook Kylian naar Rijsel en dat was volgens hem niét omdat hij ‘de broer van’ was. “Integendeel”, beweert Vitali vandaag nog altijd. “Kylian is echt een talent en een goede voetballer, maar tot dusver kende hij nog niet het geluk om de juiste omkadering te krijgen.”

Niet meer te zwaar

Bij het door Monaco gesubsidieerde Cercle lijkt dat nu wel te lukken. De eerste maanden waren nochtans een lijdensweg. Hazard stond te zwaar en was niet fit. AS Monaco eist dat de spelers zich dagelijks wegen en hun gewicht invullen op een fiche op hun kleedkamerkastje. Kylian Hazard stond er vaak met rode kaken bij. De staf praatte op hem in en maakte duidelijk dat het anders moest. Zeker na de (verloren) bekermatch tegen Beerschot, toen Hazard zijn kans kreeg maar door de mand viel, was het verdict hard: te zwaar, te log en onvoldoende fit voor topvoetbal.

Drie weken geleden volgde op Anderlecht dan toch een tweede kans. Ook al was dat bij een 4-0-tussenstand, Hazard viel gretig in, liet enkele geslaagde acties noteren en Cardona kon tussendoor nog twee keer scoren. Sindsdien groeide bij hem én bij Cercle het besef dat een doorbraak op het hoogste niveau alsnog mogelijk is.

Nu wél 90 minuten

Kapitein Benjamin Lambot beaamt dat ook: “Kylian kende ik aanvankelijk niet – zijn papa Thierry wel van in mijn tijd bij Tubeke. Ik heb mij hier wel een beetje ontfermd over Kylian, die echt een jongen van zijn generatie is. Hij is een echte Hazard en de jongste weken maakte hij veel progressie.”

Ogenschijnlijk mogen er toch nog altijd wat kilootjes af en ook zijn familienaam zal altijd voor extra druk zorgen. Die extra druk geldt trouwens ook voor coach Laurent Guyot, die geregeld de hele groen-zwarte achterban over zich heen krijgt als Hazard niet start of wordt vervangen.

Zaterdag tegen Moeskroen bleef Hazard wél 90 minuten lang op het veld staan en joeg hij eigenhandig mee het degradatiespook weg, om vervolgens weer in de anonimiteit te verdwijnen. Praten wilde hij – net als de voorbije weken – niet. En daar heeft hij blijkbaar zijn redenen voor. Van “het is te vroeg” over “de tijd is niet rijp” tot “beter van niet” en zelfs “geen zin”. Geen woorden dus voor Kylian Hazard, maar sinds zaterdag dus wel daden. “Wil Kylian niet praten?”, vroeg coach Guyot zich op de persconferentie verbaasd af. “Dat wist ik niet. Ik ken ook de reden niet, maar ik zal hem er wel over aanspreken.”

De voetballer Kylian Hazard kreeg Guyot al aan de praat. Nu nog de mens Kylian Hazard.