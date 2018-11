Ethan Horvath geeft Club Brugge keepershoop: “Crisis? Ik begrijp toch niet wat er hier in de kranten staat”

Deze keer laten wij ons niet verleiden, hoor, om te zeggen dat het Brugse keepersprobleem van de baan is. Ethan Horvath (23) keepte opnieuw uitstekend, maar er is meer nodig om het geloof in de Brugse doelmannen te herstellen. Een knappe prestatie in een Champions League-match bijvoorbeeld. “Het lijkt erop dat mijn kans is aangebroken”, aldus de Amerikaan.