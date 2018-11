De mirakels van ‘Birgerine’ Verstraete: na bovenmenselijk snelle genezing redt Gentse X-Man team van de ondergang

Halloween inspireerde Birger Verstraete om in de rol te kruipen van X-Man Wolverine. In minder dan twee weken herstelde hij van een scheur in een enkelligament om AA Gent met zijn superkrachten van de ondergang te redden tegen KV Kortrijk (3-1). “Het is vreemd om dat van mezelf te zeggen, maar de match draaide na mijn invalbeurt 180 graden”, zei Verstraete.