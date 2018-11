Ook Salah krijgt een standbeeld… en het is nog erger dan dat van Ronaldo: “Precies Marv van Home Alone”

Standbeelden en voetballers, het is niet bepaald een makkelijke combinatie. Vraag dat maar aan Cristiano Ronaldo en nu ook aan Mo Salah.

De Egyptenaar ontpopte zich snel tot dé sterspeler van Liverpool, in eigen land is de aanvaller al langer een halfgod. Geen wonder dus dat men op het World Youth Forum in het Red Sea Resort een standbeeld van Salah toonde aan het aanwezige publiek. Spijtig genoeg is het standbeeld niet erg succesvol. De viering van Salah valt op, maar dan houdt de vergelijking snel op...

This Mo Salah statue is certainly something... pic.twitter.com/DPE0k9iBlg — Mo Salah Facts (@MoSalahFacts) 4 november 2018

Het beeld van Salah deed voetbalfans meteen denken aan dat van Ronaldo op de luchthaven van Madeira. Dat ging ook volledig de mist in en werd trending op sociale media. Net als dat van Salah...

WTAF?!! Salah statue manages to be worse than last years Ronaldo bust pic.twitter.com/F6k47JmMe1 — Mike (@M1KE_LFC) 5 november 2018

A new @MoSalah statue was unveiled today... And it's different? pic.twitter.com/NY17yhRxyl — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 4 november 2018

Tbf, mo salah does look like Marv from home alone pic.twitter.com/y0jMWi6aPR — Whinney ??????????(@bwhinney15) 4 november 2018

We knew that Mo Salah statue reminded us of someone... pic.twitter.com/qyqRG4YFcP — The Alan Brazil Sports Breakfast (@SportsBreakfast) 5 november 2018

Can't see anything wrong with this Salah statue, fits in perfectly... pic.twitter.com/DVZrF5TXNn — The Sportsman (@TheSportsman) 4 november 2018