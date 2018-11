Gezin botst op vrachtwagen: vader overleden, moeder en twee kinderen gewond

De Haan - Een 40-jarige man uit Roeselare is zondagmiddag bij een zwaar ongeval overleden in Klemskerke (De Haan) overleden. Hij botste frontaal op een vrachtwagen en overleed ter plaatse. Zijn vrouw en twee kinderen raakten gewond maar zijn buiten levensgevaar.

Het ongeval gebeurde iets na 16 uur langs de Dorpsstraat in Klemskerke, deelgemeente van De Haan. Over de precieze omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid. De baan was zondagmiddag urenlang afgesloten voor verder onderzoek. En ook vandaag is een deskundige van het parket nog bezig.

Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht langs de weg. De voertuigen knalden frontaal op elkaar met de zware gevolgen van dien. De bestuurder, een 40-jarige man, stierf ter plaatse. Zijn echtgenote en twee kinderen, 9 en 7 jaar, raakten gewond maar zijn niet in levensgevaar.