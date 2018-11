Het is november maar wespen en muggen steken nog altijd

Normaal gesproken zijn de meeste wespen nu dood en zoeken alleen de koninginnen een plekje om te overwinteren. Maar we zijn november en er worden nog altijd mensen gestoken. En de brandweer moet nog altijd wespennesten verwijderen. “Dat heeft uiteraard alles te maken met het zachte najaar”, zegt Natuurpunt.

De brandweer heeft afgelopen zomer een recordaantal wespennesten moeten verwijderen. In sommige zones waren er zelf wachttijden tot een week. En ook nu nog, we zijn intussen begin november, moeten de wespenteams nog altijd uitrukken. “Minder dan één of twee maanden geleden, maar toch nog altijd verschillende keren per week”, klinkt het.

En dat is toch wel uitzonderlijk in deze tijd van het jaar.

“De reden in eenvoudig: we hebben nog geen echte koude nachten gekregen. En dus zijn er nog altijd nesten actief. De wespen zelf zijn wel minder agressief dan in de zomer, maar ze kunnen nog altijd venijnig uithalen”, zegt Pieter Vanormelingen van Natuurpunt.

“Eens het een paar dagen goed vriest, zullen ze allemaal wel dood zijn. Behalve de koninginnen, die gaan dan in een winterslaap in spouwen van muren of in muizenhollen. Om volgend voorjaar een nieuw nest te maken.”

Muggen

Natuurpunt zegt ook dat nog lang niet alle muggen verdwenen zijn. En dat je dus nog altijd ’s nachts gestoken kan worden. “Doordat het nog niet stevig gevroren heeft zijn er nog altijd veel insecten”, klinkt het.

Dat is volgens experts ongewoon, maar niet meer uitzonderlijk. “De echte koude komt meestal later, wat insecten de mogelijkheid geeft om een extra generatie te kweken.”