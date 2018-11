Dit bracht de veertiende speeldag: een derde Hazard, een Brugse keeper die puntje pakt en geboeide spelers

Elke speeldag beoordeelt onze voetbalredactie in de krant de prestatie van elke speler van de Jupiler Pro League met een score op tien. Wij gooiden alle spelersbeoordelingen op een grote stapel en pikten er de opvallendste uit: het zeventje van Hazard en Verstraete, een viertje voor Milic of Colins Fai. Maar wat het meest opvalt: het was de speeldag van de middelmaat. Onze jongens in het veld deelden niet één negen uit, niet eens een achtje. En met een viertje als laagste beoordeling waren ook de pineuten dun gezaaid.