40 maanden cel voor man die onder invloed schoten lost in Vlaanderenstraat: “Ik zat in een psychose”

Gent - De man die twee jaar geleden voor opschudding zorgde door in een drukke Vlaanderenstraat enkele schoten af te vuren en nadien werd geveld door twee politiekogels, werd vanochtend door de Gentse rechtbank veroordeeld tot 40 maanden gevangenisstraf. Dat is tien maanden meer dan het parket had gevorderd. De man, die op het nippertje overleefde, had voordien ook al twee keer vuurwapens gebruikt.

In zijn rechterhand een fles drank, in zijn linkerhand een vuurwapen. Zo strompelde Nikos M. (26) op maandagavond 15 augustus 2016 het kruispunt van de Vlaanderenstraat en het Laurentplein op.

Even daarvoor had hij al enkele schoten in de lucht gelost en enkele vrouwen op een terras de schrik van hun leven bezorgd door zijn vuurwapen tegen hun hoofd te zetten. “Maak dat je wegkomt, ik ga anders iedereen van kant maken”, zou hij hebben gezegd.

De speciale interventie-eenheid COPS was snel ter plaatse en drie agenten naderden met een schild. Zij vroegen de dolgedraaide man zeker tien keer en in verschillende talen om zijn wapen neer te leggen. Toen de man daar niet op inging, schoot de politie.

Dirk Laeremans, een toerist uit Hasselt, zag het allemaal voor zijn ogen gebeuren. “Die man wilde absoluut niet luisteren en uiteindelijk heeft de politie hem in het been geschoten. Maar zelfs toen hij op de grond lag, loste die man zijn wapen niet. Dat gebeurde pas toen een politieman hem in de buik schoot.”

Naderhand bleek het vuurwapen waar de dolleman mee zwaaide een alarmpistool te zijn.

De zwaargewonde M. werd overgebracht naar het ziekenhuis. Wekenlang zweefde Nikos M. tussen leven en dood. Maar hoewel zijn overlevingskansen aanvankelijk heel laag werden ingeschat en de politiekogel nog steeds in zijn lichaam zit, was daar vanmorgen op de rechtbank niets meer van te merken.

“Het was meer dan kantje boordje”, zegt Nikos M. nu. “Ik heb de dood in de ogen gekeken.”

Strenge straf

De rechter wees erop dat Nikos M. zwaar onder de invloed was van drank en cocaine en voordien al werd veroordeeld voor het gebruik van vuurwapens. In 2013 richtte hij op cafe een pistool op een klant en een jaar later vuurde hij in pure drive-by shooting stijl op een raam van de woning van zijn ex-vriendin in de Rooigemlaan.

“De man ziet zichzelf als slachtoffer van het politieoptreden en ziet niet in waarom hij zich zou moeten laten begeleiden”, aldus de rechter. “Hij ziet er nog altijd geen graten in alcohol te gebruiken.” Daarom veroordeelde hij Nikos M. tot 40 maanden celstraf, tien maanden meer dan wat het openbaar ministerie had gevraagd.

“De rechtbank heeft een strenge straf uitgesproken”, vindt zijn raadsman Stephen Schellinck van het kantoor-Vermassen. “Vooral omdat mijn cliënt schuldinzicht heeft en nu en totaal andere weg is ingeslagen. We zullen bekijken of we al dan niet in beroep gaan”.

Nikos M. zelf zegt dat hij onder invloed van een psychose handelde. Op de vraag of hij het de politie kwalijk neemt dat ze hem neergeschoten hebben, wou hij niet antwoorden.