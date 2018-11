Van kankermedicijnen tot insuline voor diabetespatiënten: alles wordt nagemaakt en dat is niet zonder risico

Koop nooit online geneesmiddelen. Zeker niet als ze zwaar onder de winkelprijs verkocht worden op buitenlandse sites die je niet kent. Want alles wordt tegenwoordig nagemaakt. Zelfs kankermedicijnen en insuline. Meestal werken ze niet of maar half en brengen de illegale netwerken mensenlevens in gevaar. Maar dat zal hen een zorg wezen. Enkel de opbrengst telt.

Nanac en het Europees Centrum voor de Consument (ECC) toeren in november en december met de Federal Truck langs Belgische scholen onder het moto #ImNotFake. Met deze sensibiliseringscampagne willen ze jongeren aantonen waarom de aankoop van namaakgoederen een slecht idee is.

“Namaakgoederen. Ze zijn overal te koop. Op het internet, maar ook in toeristische winkelstraten en in bepaalde discountwinkels. De zogenaamde merkproducten zijn aantrekkelijk geprijsd. De verleiding om namaak te kopen, is dan ook groot voor jongeren. Maar namaakgoederen zijn niet zonder risico’s. Ze kunnen gevaar inhouden voor de gezondheid en de veiligheid”, zegt Karen Ghysels van ECC.

Een valse gsm-lader kan ontploffen, namaakspeelgoed is doorgaans niet gekeurd en kan gevaarlijk zijn voor kinderen. Maar vooral geneesmiddelen vormen een groot risico en kunnen levens in gevaar brengen.

“Op de luchthaven van Zaventen worden jaarlijks zendingen met valse erectiepillen in beslag genomen”, klinkt hij bij de Douane op Brussels Airport. Maar ook andere medicijnen, van pijnstillers tot hormonen of vermageringspillen. Of bleekmiddelen om de huid bleker te maken. “Meestal in kleinere verpakking. Die vallen minder op.”

“Vooral erectiepillen worden vaak online besteld. Mensen lopen niet graag naar de apotheek om Viagra te kopen wegens te gênant. Maar door ze online te bestellen krijgen ze vaak neppillen toegestuurd”, zegt het geneesmiddelenagentschap.

Begin oktober 2018 nam de Belgische douane in het kader van de ‘operatie Pangea’ 141 pakketten met meer dan 28.000 illegale geneesmiddelen in beslag. Wereldwijd werden bij dezelfde operatie maar liefst 500 ton medicijnen in beslag genomen en vernietigd.

“Nepkankergeneesmiddelen, insuline voor diabetespatiënten, nagemaakte pijnstillers die, zo bleek uit labo onderzoek, nauwelijks werken. Maar ook valse pillen tegen erectiestoornissen, sedatieve middelen, anabole steroïden, afslankpillen en geneesmiddelen voor de behandeling van HIV en de ziekte van Parkinson. En verder ook meer dan 110.000 medische hulpmiddelen, waaronder spuiten, contactlenzen, gehoorapparaten en chirurgische instrumenten werden in beslag genomen. Zelfs materiaal voor hartoperaties dat vervallen was”, zegt Jürgen Stock van Interpol.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat er ieder jaar 700.000 mensen sterven als gevolg van het gebruik van namaakgeneesmiddelen. “Het gevaar is vooral dat die producten vaak te hoog of te laag gedoseerd zijn of zelfs vervallen zijn”, zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten.