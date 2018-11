Periode van mildheid is voorbij: Zulte Waregem zakt naar laatste plaats en is razend op “schandalige” ref, maar is dat terecht of niet?

Zulte Waregem kon in Sint-Tuiden geen vervolg breien aan de stuntzege tegen Standard. Essevee gaf een voorsprong uit handen en verloor met 1-2, waardoor het samen met Moeskroen weer is afgezakt naar de laatste plaats. Maar zowel coach Franky Dury als CEO Eddy Cordier reageerden razend. Ook al werd recent na het uitlekken van het voetbalschandaal nog afgesproken mild te zijn voor de scheidsrechters, spaarden ze scheidsrechter Boterberg én de videoref niet: “Het is een schande wat hier gebeurt.”

STVV STVV Zulte Waregem Zulte Waregem Zulte Waregem gaat tegen STVV in tweede helft onderuit en staat alweer laatste

De kritiek van Zult Waregem na de wedstrijd was niet mals: “Het is hoog tijd dat iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt”, foeterde coach Franky Dury. “Er is de voorbije weken veel te doen geweest over het Belgisch voetbal. Maar ik vind dat dit niet kan. Mensen die zulke zware fouten maken, moeten ook gestraft worden.”

“Het is een schande wat hier gebeurt”, liet ook CEO Eddy Cordier spontaan weten. “Het is al de zoveelste keer dat we worden benadeeld.”

Cordier doelt onder meer op de wedstrijd in Charleroi (3-2) waarin Zulte Waregem geen strafschop kreeg na een fout op Bongonda. Een beslissing waarvoor scheidsrechtersbaas Verbist zich achteraf zelfs over verontschuldigde.

Drie fases deden Zulte Waregem steigeren:

1) Geen strafschop

De feiten: Bongonda ging in de achtste minuut op wandel door de Truiense defensie maar botste op het been van De Norre. Een discutabele fase waarvoor kan gefloten worden maar ook niet. Hoe dan ook kan deze beslissing niet hersteld worden door de VAR.

De kritiek van Essevee: “We kunnen hier altijd strafschop krijgen”, aldus Dury. “We moéten hier gewoon strafschop krijgen.”

2) Afgekeurde goal

De feiten: Zulte Waregem was vooral in alle staten over de beslissing van de videoref (VAR) om de tweede goal van Zulte Waregem te annuleren. Ref Boterberg keurde die eerst goed, maar de VAR zag een elleboogstoot op De Norre. Daarenboven gaf Boterberg geel aan Harbaoui. STVV-speler De Norre zei na de wedstrijd meteen dat hij een elleboog had gekregen en dat hij dit duidelijk had gemaakt aan de ref. De beelden konden niet echt uitsluitsel bieden (niet in elke wedstrijd zijn evenveel camera’s) maar er is wel degelijk een armbeweging van de spits. STVV-coach Marc Brys merkte fijntjes op dat een elleboogstoot normaal meteen bestraft wordt met rood.

De kritiek van Essevee: “Het is een schande wat hier gebeurt”, zei CEO Eddy Cordier. “Schrijf dat maar in de krant! Deze beslissing is onvoorstelbaar. Ik neem dit niet. Het is al de zoveelste keer dat we worden benadeeld.”

“Dat doelpunt is geldig, daar kan nooit discussie over zijn”, aldus Dury. “Ik kijk zoveel voetbal in binnen- en buitenland maar weet niet waarom die werd afgekeurd.”

3) Rode kaart

De feiten: En dan was er nog de uitsluiting van Harbaoui bij een 1-1-stand. De spits pakte uit met een harde tackle net buiten zijn eigen zestien. Boterberg stond er vlakbij en gaf de spits zijn tweede geel, hoewel de tackle op de bal was. De tackle begon weliswaar initieel van achter de speler maar kwam net voor de man en was dus geen gele kaart waard.

De kritiek van Essevee: “Dit is niet ernstig. Als de VAR ook niet juist is in zijn beslissingen ga ik naar huis met slecht gevoel. Dit was niet correct, punt andere lijn.”