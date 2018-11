Politietop waarschuwt agenten voor Facebookgroep die oproept om vanaf vandaag geen boetes meer uit te schrijven

Duizenden agenten uit het hele land zouden vanaf vandaag tot 15 november geen processen-verbaal uitschrijven voor verkeersovertredingen. Tot die protestactie was althans opgeroepen door de ‘geheime’ Facebookgroep ‘Police Unifying Movement’. Maar de top van de federale en lokale politie slaat terug en zegt in een dienstnota dat de beheerders van de Facebookgroep “foute geruchten verspreiden”.

De actie om twee weken lang geen boetes meer uit te schrijven kreeg de naam ‘No Money’. Ze begint in principe vandaag en zal op 15 november om 11 uur eindigen met een bijeenkomst op de Grote Markt van Brussel. Door geen verkeersboetes te geven, willen de agenten die lid zijn van de Facebookgroep ‘Police Unifying Movement’ protesteren tegen een waslijst aan zaken die fout lopen bij de politie. De groep telt intussen meer dan 20.000 leden, allemaal politiemensen.

Maar in een uitzonderlijke dienstnota aan alle leden van de lokale en federale politie waarschuwt de politietop nu voor de bewuste Facebookgroep. “In korte tijd werden meer dan 17.000 collega’s lid van deze groep, meestal omdat ze door beheerders of leden werden toegevoegd...”, klinkt het in de nota die Nieuwsblad.be kon inkijken.

“In de groep worden enkele bezorgdheden geuit over het politiestatuut. Er wordt door sommigen ook opgeroepen tot (verregaande) acties. Hoewel de korpsleiding begrip heeft voor de bezorgdheden, valt het op dat heel wat geruchten die in de groep de ronde doen volledig foutief zijn. Ook de vakorganisaties merken op dat heel wat van de beweringen niet kloppen. Dit zorgt voor ongerustheid bij heel wat collega’s, ongerustheid die vaak nergens voor nodig is”, staat te lezen in de nota.

De politietop zegt dat iedereen vrij is om lid te worden of te blijven van deze groep. Maar, zo klinkt het, wie vragen heeft “verwijzen we graag door naar de vakbonden die correctie informatie zullen geven”. “Zo vermijden we dat er paniek ontstaat op basis van foutieve beweringen.”

Zelfs de politievakbonden NSVP en VSOA ondersteunen de acties om geen boetes te geven niet. En de federale politie wijst erop dat agenten die strafbare feiten vaststellen, verplicht zijn om daar tegen op te treden. Uit een rondvraag bij verschillende korpsen blijkt dan ook dat de kans klein is dat agenten effectief de andere kant zullen opkijken wanneer je een zware verkeersovertreding begaat.