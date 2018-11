Opgebeld met uniek voorstel om te investeren? “Geloof niet in sprookjes”

Krijg je telefoon van een mooiprater die je een uniek voorstel doet om te investeren en grote winsten belooft, ga er dan vooral niet op in. Dat zegt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

“Mensen bellen u thuis op met een voorstel tot beleggen. Ze nemen rustig de tijd om alles uit te leggen, sturen documenten op en geven niet het gevoel dat ze te opdringerig zijn. Maar vergis u niet. Het gaat om firma’s zonder enige erkenning. Wie belegt, is meestal zijn centen kwijt”, waarschuwt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

“Het gaat om zogenaamde ‘Boiler room’-fraude, een vorm van fraude waarbij potentiële beleggers, meestal ongevraagd en vaak telefonisch, worden gecontacteerd met een voorstel om aandelen of andere financiële producten te kopen die nep of waardeloos blijken te zijn. Die ‘vennootschappen’ doen zich voor als erkende dienstverleners met een website en professioneel ogende formulieren, maar het zijn oplichters”, zegt Jim Lannoo van FSMA.

“Ze lokken potentiële beleggers doorgaans met een eerste belegging voor een klein bedrag. Al snel blijkt die belegging winstgevend te zijn. Daarna overtuigen zij de belegger om een steeds hoger bedrag te investeren. Als een belegger zijn geld terugvordert, blijkt dat niet mogelijk zonder bijkomende stortingen. Of zijn investering blijkt plots verlieslatend te zijn. Uiteindelijk lukt het de belegger nooit om zijn geld te recupereren.”

De nieuwe ‘vennootschappen’ waarvoor de FSMA het publiek wil waarschuwen zijn:

-Aaron Brett (www.aaronbrett.com)

-Daiju Commodity Markets (www.daiju-cm.com)

-Fraser Hammond (www.fraserhammond.com)

-Hana Shizokua Trading (www.hstmanagement.com)

-Nanto Sapporo Brokerage (www.nsbrokerage.com)

-Reed Cavendish Wealth Management (www.reedcavendish.com)

-Royston Carr Asset Management (www.roystoncarr.com)

-RWM Holdings (www.rwmholdings.com)

-Saga Nagoya Securities (www.snscredit.com)

-TSB Wealth (https://paul-smith-94n4.squarespace.com en www.tsb-wealth.com)

-Wainwright Marks Management (www.wainwrightmarks.com)

De FSMA raadt dus aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten van deze vennootschappen en om geen geld te storten op hun rekeningnummer.

Dat de oplichters hun job kennen en gemakkelijk het vertrouwen van slachtoffers winnen, blijkt uit getuigenissen die het FSMA verzamelde.

“Hun verhaal was dat ze via inside information wisten dat [een bekende firma] een grote Chinese batterijproducent zou overnemen en dat dat in de komende weken bekendgemaakt zou worden. Op dat ogenblik zouden de Chinese aandelen enorm gaan stijgen. Via X zou ik exclusief aandelen van dat Chinees bedrijf kunnen kopen”.

“De verkopers van deze ‘vennootschappen’ spreken bijzonder goed Engels en zijn zeer geloofwaardig. Ook de website oogt professioneel. Er wordt gevraagd om formulieren in te vullen voor het openen van een rekening, er worden facturen verstuurd, certificaten afgegeven enz.”

”Mensen die mij belden bleken heel competent en namen rustig de tijd om alles goed uit te leggen...”

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt potentiële beleggers om extra waakzaam te zijn wanneer ze telefonisch gecontacteerd worden en een voorstel krijgen voor uitzonderlijk interessante investeringen. In veel gevallen gaat het om oplichting en ziet je je centen nooit meer terug.